iPhone-gebruikers vinden verborgen instelling tegen identiteitsfraude

Het is beslist geen moeilijke truc. Integendeel. Het gaat erom dat je de pincode van je simkaart inschakelt in de instellingen van je telefoon. Klinkt misschien logisch, maar de meeste mensen weten niet van het bestaan van deze functie af. Het zit immers goed verstopt in de iPhone.

Vergrendeling op simkaart iPhone

Eenmaal in de instellingen-app van je iPhone, moet je ’Mobiele Data’ selecteren, vervolgens naar beneden gaan en op de optie ’SIM PIN’ klikken. Daar schakel je dan je SIM-pincode in door op een knop te klikken. Deze wordt vervolgens groen, waarna je een pincode kunt verzinnen en invoeren.

Wanneer dat is gedaan, zit er dus een vergrendeling op je simkaart en lopen fraudeurs tegen een muur aan wanneer zij de kaart willen overzetten naar een andere telefoon. Zodoende bescherm je je eigen identiteit, omdat niemand anders toegang heeft, tenzij diegenen de code kennen of je vingerafdruk kunnen nabootsen. Kortom: dé ideale manier tegen identiteitsfraude.