Medewerker fietsenstalling Purmerend zwaar toegetakeld

De man had dienst tot vrijdagavond 19.00 uur en werd zaterdagochtend met aanzienlijk letsel aan zijn gezicht gevonden, meldt de politie. Het flink onderkoelde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder heeft de man er vermoedelijk lange tijd gelegen. „Wat er gebeurd is, weten we nog niet. Hij is niet aanspreekbaar en heeft aanzienlijk aangezichtsletsel.”

De recherche heeft de hele zaterdag onderzoek gedaan rond de stalling aan het Beatrixplein, maar vooralsnog is niet duidelijk wat er is gebeurd.

De politie heeft sporenonderzoek gedaan en een buurtonderzoek ingesteld, maar zegt graag in contact te komen met mensen die mogelijk iets hebben opgemerkt of camerabeelden hebben gemaakt rond de fietsenstalling tussen vrijdagavond 19.00 en zaterdagmorgen 08.30 uur.