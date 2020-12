Belangrijke brieven en kaartjes gedumpt in polder Soest

De politie is ter plaatse gekomen bij de berg aan de AP Hilhorstweg in een buitengebied nabij Soest. Vermoedelijk heeft de post een jaar lang opgeslagen gelegen. De brieven en kaarten komen uit 2019.

Medisch

Er zitten ansichtkaarten uit Duitsland tussen, maar ook brieven van verzekeringsmaatschappijen en bijvoorbeeld het Meander ziekenhuis in Amersfoort.

„Daar kan medische informatie bij zitten. En als jij een afspraak hebt in het ziekenhuis, of een rekening krijgt van de belasting, is dat wel belangrijk”, zegt fotograaf Caspar Huurdeman die werd getipt over de dumping.

Een tweede dumpplaats bij de Eemweg. Ⓒ Caspar Huurdeman

Even verderop werd nog een tweede berg gevonden. „Voor mijn gevoel moet het een postbode zijn geweest die ofwel fraude wilde plegen, of overspannen was, die de post heeft opgeslagen in zijn schuur en er nu vanaf wilde”, zegt Huurdeman. PostNL kon dinsdagmiddag niet meteen reageren op het incident.