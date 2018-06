’Getuige in zaak Oosterbeek onbetrouwbaar’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft volgens de raadsman een deal gesloten met deze voormalig medegedetineerde van W. Die beweert dat de verdachte tegen hem heeft gezegd dat „het geregeld is” en dat ze de nog altijd vermiste Sabrina Oosterbeek nooit gaan vinden. In ruil voor zijn verklaring krijgt hij 30 procent korting op de eis in zijn eigen strafzaak, aldus de advocaat.

De getuige heeft verteld dat hij Sjonny W. vorig jaar april op straat tegenkwam, dat hij Oosterbeek uit de gebruikersscene kende en W. om drugs vroeg. Daarop was de vermissing van de vrouw ter sprake gekomen en zou W. zijn uitlatingen hebben gedaan. Volgens de raadsman is gebleken dat de getuige W. amper kende, waardoor het volgens hem ongeloofwaardig is dat iemand dit soort uitspraken doet. Bovendien is hij eerder veroordeeld voor oplichting, waarbij hij zich had voorgedaan als nepagent, aldus de advocaat.

De officier van justitie zei dat zijn verklaring vooraf wel degelijk zorgvuldig is getoetst en dat het niet hoeft te betekenen dat als iemand om geld liegt, hij dat nu ook doet. ,,Dat wat we tot nu toe hebben kunnen onderzoeken klopt.''

Oosterbeek is sinds maart vorig jaar vermist. Het OM gaat ervan uit dat ze niet meer leeft en houdt W. hiervoor verantwoordelijk. Hij zou de laatste zijn geweest die contact met haar heeft gehad en hij is gezien met haar fiets. Ook verdenkt het OM hem van moord op de Roemeense Mirela Mos in 2004 en de dood van Monique Roossien in 2003.

De raadsman beschuldigt het OM van tunnelvisie. Volgens hem moet er ook worden gekeken naar andere mogelijk verdachte personen. Hij vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten wegens onvoldoende bewijs. De rechtbank ging hier echter niet in mee.

De inhoudelijke behandeling van het proces staat gepland voor volgend voorjaar.