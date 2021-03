Militair (27) schopt collega buiten westen op marinebasis Den Helder

Na onderzoek door de Koninklijke Marechaussee (KMar) kon maandag een 27-jarige militair in de zaak als verdachte worden aangehouden.

Het slachtoffer kan het incident navertellen omdat hij ter plekke werd gereanimeerd. De behandeling werd later overgenomen door medisch personeel van de basis. Zowel het slachtoffer als de commandant van de betrokken militairen deed aangifte. De verdachte is inmiddels weer in vrijheid gesteld in afwachting van afhandeling van de zaak door justitie.