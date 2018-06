Zomers en lokaal tropisch weekend op komst!

Zaterdag wordt een stralende dag. Volgens Weerplaza is er ’s ochtends is er nog wat bewolking, maar die lost al snel op. Het wordt erg warm, de maxima liggen ’s middags tussen 26 en 29 graden, lokaal kan in het binnenland zelfs een tropische 30 graden bereikt worden. Er staat een matige wind uit het noordoosten of oosten.

Frisser op de Wadden

Op de Wadden is het wel wat frisser omdat de noordoostenwind daar van de koelere zee waait. Het wordt daar een graad of 21. Het is prima weer voor allerlei buitenactiviteiten. Ook aan de stranden is het goed toeven, er is volop zon en de kans op zeewind is erg klein. Vergeet je niet in te smeren, met dit weer verbrand je erg snel!

’s Avonds blijft het nog lang warm, zelfs om 22.00 uur is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Heerlijk om dan buiten in de tuin of op het balkon na te genieten van een mooie dag.

Hooikoorts

Voor mensen met hooikoorts is er minder goed nieuws: vanaf dit weekend piekt het graspollenseizoen. Twee miljoen mensen in Nederland hebben last van deze allergie, en door het warme weer van de afgelopen weken is het seizoen eerder begonnen.

Een tip voor deze mensen is om ’s ochtends vroeg op pad te gaan, rond 10.00 uur is de hoeveelheid pollen in de lucht nog beperkt. Een dagje strand kan ook een goed idee zijn, in zeelucht zitten weinig pollen.

Zondag eerst veel zon

Zondag verandert er in eerste instantie weinig aan het zonnige weer. Het blijft warm met maxima van 25 tot lokaal weer die tropische 30 graden. Later in de middag ontstaan er wat stapelwolken, en die kunnen in het zuiden uitgroeien tot enkele onweersbuien.

Ook na het weekend blijft het voorlopig nog warm. Wel is er wat meer bewolking, en ’s middags en ’s avonds is er een grote kans op regen- en onweersbuien. Dit kunnen zware buien zijn, met hagel en veel regen in korte tijd, wat voor overlast kan zorgen.

Daling temperatuur vanaf woensdag

Na woensdag dalen de temperaturen iets, dan draait de wind naar zuidwestelijke richtingen en daarmee stroomt er wat koelere lucht over het land – maar ook dan blijven de temperaturen ’s middags tussen 20 en 25 graden liggen.

Evenementen

Veel evenementen die in het weekeinde worden gehouden hebben vrijdag warmte-adviezen op sociale media gezet. Zo zorgen Dauwpop in Hellendoorn (13.000 bezoekers) en Emporium in Wijchen bij Nijmegen (25.000 bezoekers) voor airco in de festivaltenten. Gratis water en zonnebrandcrème zijn vrijwel overal beschikbaar. Emporium zorgt ook voor deodorant en „opfrisspullen” op de toiletten.

„Zet het behalen van een record of een goede tijd maar uit je hoofd.” Die waarschuwing geven de hardloopevenementen Marikenloop in Nijmegen en Leiden Marathon mee aan hun deelnemers in het komende, naar verwachting warme weekend. „Als je niet in een goede conditie bent, kies dan een kortere afstand of doe niet mee”, adviseert Leiden Marathon.