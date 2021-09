Zuid-Koreaanse man duizenden keren gebeld nadat zijn nummer in Netflix-serie Squid Game verschijnt

Volgens de verder anoniem gebleven man wordt hij dagelijks meer dan vierduizend keer gebeld door enthousiaste, veelal jonge kijkers, weet Yahoo. De Netflix-serie gaat over een mysterieus, dodelijk survivalspel waarbij de winnaar 38 miljoen dollar op mag strijken. Het gaat om een fictief verhaal. Maar kijkers die in de eerste aflevering een Koreaans telefoonnummer op uitgedeelde visitekaartjes voorbij zagen komen, dachten ook mee te kunnen doen.

In de echte wereld blijkt het te gaan om het zakelijke nummer van een man uit de provincie Gyeonggi in het noordwesten van het land. Hij zegt dat het vooral kinderen zijn die hem bellen en zo „in het spel terecht willen komen”. De gedupeerde dacht dat het aanvankelijk om spamtelefoontjes ging, tot hij hoorde dat zijn nummer in de populaire serie is te zien. Hij ontvangt ook ontelbaar veel sms’jes en foto’s. Daar baalt hij wel van: hij had al ruim tien jaar hetzelfde nummer.

Netflix zou hem nu ook proberen te bereiken om het probleem op te lossen. Squid Game werd 17 september gelanceerd en telt negen afleveringen.