Verdachten opgepakt voor dood Vlaardinger

Het rechercheteam dat zich met de zaak bezighoudt, arresteerde in maart een eerste verdachte, een 47-jarige Delftenaar die nog steeds vast zit. Na uitgebreid onderzoek kwamen de 51-jarige en 46-jarige man uit Delft naar voren. Ze zijn dinsdag en donderdag aangehouden. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

In een uitzending van Opsporing Verzocht van 5 september meldde de politie dat Mustafa Ates ergens anders is vermoord en dat zijn lichaam daarna is achtergelaten op de parkeerplaats aan de Van der Kooijweg.

De hoofdofficier van justitie loofde eerder een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip. Deze beloning geldt volgens de politie nog steeds.