Blok wil dat Bellingcat bewijs tegen Rus deelt

Bellingcat claimt een van de hoofdverdachten van het neerhalen van vlucht MH17 te hebben gevonden. Het gaat om Oleg Ivannikov, alias Orion, die een hoge rang in het Russische leger zou bekleden. Eerder verklaarde het onderzoekscollectief al hoofdverdachte ’Delfin’ te hebben ontmaskerd als de hoge officier Nikolaj Fiodorovitsj.

Het door Bellingcat verzamelde bewijs was niet nodig om Rusland aansprakelijk te kunnen stellen voor de vliegramp, zegt Blok. Maar het kan mogelijk een rol spelen in het identificeren van de personen die schuldig zijn aan de aanslag.

Volledige medewerking

Nederland en Australië eisen van Rusland dat het volledig meewerkt aan het MH17-onderzoek en „recht doet aan het enorme leed en de schade” die het neerhalen van het toestel te weeg heeft gebracht. Maar minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken verwacht dat het lang zal duren voor het zover is. Hij vroeg de nabestaanden vrijdag om geduld te hebben. De Nederlandse regering zal volgens hem niet rusten „voor de feiten boven tafel zijn.”

Het kabinet heeft vrijdag besloten Rusland aansprakelijk te stellen voor de MH17-ramp. Dat heeft het de Russische regering via diplomatieke kanalen laten weten, zei Blok in een toelichting. Ook heeft hij gebeld met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Die reageerde afhoudend en blijft iedere betrokkenheid van Rusland bij het neerhalen van het passagierstoestel ontkennen.

Grondig onderzoek

Nederland en Australië hebben de andere landen die bij de ramp onderdanen hebben verloren „recent” uitgenodigd zich bij hen aan te sluiten, zei Blok. Hij verwacht hun steun. Nederland zal dinsdag ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aan de orde stellen dat het Rusland aansprakelijk heeft gesteld. „Nederland zal Rusland zeker recht in de ogen kijken als dit onderwerp in de Veiligheidsraad besproken wordt”, kondigde de minister aan.

Blok wil niet vooruitlopen op eventuele vervolgstappen. De bal ligt volgens hem nu bij Rusland, dat de kans moet krijgen om te reageren. Ook de diplomatieke betrekkingen blijven vooralsnog in stand. Het is volgens Blok belangrijk om de lijnen open te houden. De minister benadrukt dat het besluit Rusland aansprakelijk te stellen „niet lichtvaardig is genomen.” Er is grondig onderzoek aan vooraf gegaan.

Geduld

Nabestaanden van omgekomen inzittenden van MH17 vragen zich af of het niet tijd wordt voor sancties tegen Rusland, zoals veel landen onlangs instelden na de moordaanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal. Maar dat zou volgens Blok de goede afloop van het MH17-onderzoek juist in de weg zitten.

Uiterste voorzichtigheid is geboden om bijvoorbeeld de geloofwaardigheid van het onderzoek niet op het spel te zetten. De Skripal-zaak is ook heel anders dan de kwestie-MH17, stelt Blok.

Steun voor kabinetsbesluit MH17

In de Tweede Kamer is positief geregeerd op het kabinetsbesluit om Rusland aansprakelijk te stellen voor de MH17-ramp. Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 noemt het terecht dat het kabinet „een zeer stevige stap” zet. Coalitiepartner ChristenUnie verwacht dat Moskou uit zichzelf geen openheid van zaken geeft. „Deze stap kan ervoor zorgen dat Rusland wel zal moeten meewerken aan waarheidsvinding.” Volgens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zou het goed zijn „wanneer Nederland zoveel mogelijk andere landen die aangesloten zijn bij het JIT (Joint Investigation Team) mobiliseert om de druk op Rusland op te voeren.”

Kamerlid Lilianne Ploumen van oppositiepartij PvdA zegt: „Het JIT heeft onomstotelijk aangetoond dat de BUK-raket waarmee de MH17 is neergehaald afkomstig is van het Russische leger. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. De PvdA steunt daarom de stap van het kabinet.”