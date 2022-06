’Bondskanselier Scholz met Macron en Draghi eind juni naar Kiev’

Een woordvoerder van Scholz kon het nieuws nog niet bevestigen. Bild heeft van de plannen gehoord van bronnen binnen de Franse en Oekraïense regering.

Scholz was de afgelopen dagen op bezoek in Oost-Europa en ging daar langs meerdere landen, maar hij is sinds de Russische invasie van Oekraïne nog niet naar het land gegaan. Dat kwam hem steeds vaker op kritiek te staan in eigen land. De bondskanselier zei dat hij alleen naar Kiev wil gaan als hij concrete zaken te bespreken heeft met president Volodimir Zelenski. Die laatste uitte eerder forse kritiek op Duitsland omdat het land terughoudend is in het leveren van (zware) wapens en tanks. Eerder was de Duitse president Frank-Walter Steinmeier niet welkom in Kiev.

Ook Emmanuel Macron kreeg er onlangs van langs bij monde van de buitenlandminister van Oekraïne, omdat de Franse president het gesprek met president Vladimir Poetin gaande wil houden en vindt dat Rusland niet bewust ’vernederd’ moet worden.

De verwachting is dat de Europese leiders eind juni met Zelenski spreken over mogelijke toetreding tot de Europese Unie. Om die reden was voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zaterdag in Kiev.