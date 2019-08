Grapperhaus: Thailand werkt mee aan oplossing

Het was een „bemoedigend gesprek”, laat een woordvoerster van de minister weten.

Grapperhaus is naar Bangkok gereisd om te pleiten voor de terugkeer van Van Laarhoven en zijn vrouw naar Nederland zodat die hier hun straf zouden kunnen uitzitten. De Tilburger is in Thailand tot 75 jaar cel veroordeeld wegens witwassen van drugsgeld. De Thai brachten hem voor de rechter nadat het Nederlandse Openbaar Ministerie in 2014 om hulp bij een onderzoek tegen hem had gevraagd.

De gang van zaken leidde tot scherpe kritiek. De Nationale Ombudsman oordeelde in maart dat de Nederlandse politie en justitie bij het rechtshulpverzoek onzorgvuldig hebben gehandeld. Een maand later riep de Tweede Kamer Grapperhaus op zich in te spannen om Van Laarhoven naar Nederland te krijgen.

Bekijk ook: Bemoeienis Grapperhaus blijft kwetsbare zaak

Bekijk ook: Grapperhaus wil Van Laarhoven in Nederland laten berechten