Ouders, stop met rondstrooien uitslag Cito-toets!

’’Niet alleen op het schoolplein wordt er met uitslagen gestrooid, ook op sociale media wordt er ongevraagd meegedeeld wat de score is van de hartjes van de trotse moeders. Moeders, ja. Vaders die hun kind komen halen hebben het hier, lijkt wel, niet over. En ook op sociale media lees ik van geen enkele man hoe hun kind de Cito-toets heeft gemaakt.

Wat ik wil zeggen is dit: tuurlijk ben je trots op je kind en zijn of haar Cito-score. Moet je ook vooral zijn. Maar wees ook trots op hem of haar als hij of zij een Cito heeft van 521. Vraag je kind of je de score op social media mag zetten. Het cijfer zegt niet zoveel en zeker niet over wie je kind is.

Ik vind ook: het is best privé. Het maakt mensen onzeker en je houdt de verdeling in stand. Bovendien: wat geef je mee aan je kind? Dat het, als het lager heeft dan 550, een domoor is? Of dat jij met je kind met die lage score een dom kind hebt? Omdat je dat zelf wellicht ook stiekem wel bent?’’

De hele lezerscolumn lees je op VROUW.nl.