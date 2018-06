Rusland ontkent verantwoordelijkheid voor crash MH17

Het Kremlin wijst de jongste beschuldigingen van Nederland dat wordt gesteund door Australië, volstrekt af. De twee landen hebben vrijdag naar voren gebracht dat ze Rusland aansprakelijk stellen voor het neerhalen van de vlucht op 17 juli 2014. ,,Wij eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden’’, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Bekijk ook: Kabinet stelt Rusland aansprakelijk voor neerhalen MH17

Persbureau Interfax berichtte vrijdag dat op het Russische ministerie van Defensie is beklemtoond dat het nummer van de raket die volgens Nederlandse onderzoekers de vlucht neerhaalde, van een Oekraïense raket was. Dat projectiel was in 1986 in de Sovjet-Unie gemaakt en kwam later in handen van Oekraïense strijdkrachten.