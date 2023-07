Nederlanders op scherp op Corfu: ’Je kunt de brand hier ruiken’

CORFU - De autoriteiten op het Griekse eiland Corfu zijn in opperste staat van paraatheid nu, in navolging van Rhodos, ook daar een forse bosbrand is uitgebroken. Toeristen op het eiland worden gewaarschuwd voor de opdoemende gevaren. Wie in een gebied zit te dicht bij het vuur, krijgt de dringende oproep zich te laten evacueren naar de – nog – veilige kustplaats Ipsos.

Kay van Geijn en Max Hengelbrock op Corfu. Ⓒ ANP/HH, Eigen foto