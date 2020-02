Harde wind en mogelijk onweer en hagel: code geel

Aan het eind van de ochtend, en begin van de middag zullen stevige buien over ons land trekken. Het KNMI rekent op windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur. Ook is er kans op onweer en hagel. De buien trekken van west naar oost.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd. In sommige provincies gaat die waarschuwing om 11.00 uur in (Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland) en elders zullen de buien pas later langskomen; zo geldt code geel in Limburg, Groningen en Overijssel van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Aan het eind van de middag hebben de buien ons land verlaten. Daarna zijn er geen waarschuwingen meer van kracht.

Carnaval

De harde wind is na vandaag nog niet weg. Het wordt enige tijd rustiger, maar ook komend weekend gaat het hard waaien, vooral zondag. Carnavalsoptochten moeten rekening houden met windstoten tot 90 kilometer per uur, meldt weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup tegenover Omroep Brabant. Maandag is het rustiger.

Zondag wordt het mogelijk een natte carnaval. Ⓒ Marcel van Hoorn / ANP

Dennis: dit is de schade

Verzekeraar Interpolis heeft tot dusver 500 meldingen van schade binnengekregen, nadat de zuidwesterstorm Dennis over het land was geraasd. Vorige week waren er rond hetzelfde tijdstip bij de verzekeraar ongeveer 600 schademeldingen binnengekomen vanwege storm Ciara.

Een woordvoerder van Interpolis zegt dat ongeveer 90 procent van de meldingen over schade door Dennis betrekking heeft op woningen. Daarbij gaat het onder meer om afgewaaide dakpannen. De resterende meldingen betreffen vooral schade aan auto's.