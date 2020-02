Harde wind, onweer en hagel op komst: straks code geel

Aan het eind van de ochtend, en begin van de middag zullen stevige buien over ons land trekken. Het KNMI rekent op windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur. Ook is er kans op onweer en hagel. De buien trekken van west naar oost.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd. In sommige provincies gaat die waarschuwing om 11.00 uur in (Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland) en elders zullen de buien pas later langskomen; zo geldt code geel in Limburg, Groningen en Overijssel van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Aan het eind van de middag hebben de buien ons land verlaten. Daarna zijn er geen waarschuwingen meer van kracht.