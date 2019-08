Corrupte havenmedewerker Rotterdam cel in voor coke-smokkel

De rechtbank acht bewezen dat de man bij drie drugstransporten betrokken is geweest. In totaal werkte hij mee aan de invoer van ruim 1150 kilo coke. De waarde daarvan bedraagt tientallen miljoenen euro’s. Bij de organisatie van de transporten was de havenmedewerker niet betrokken, denkt de rechtbank. Hij was een uitvoerder. Het Openbaar Ministerie had negen jaar cel tegen de man geëist.

Voor de rechters weegt zwaar dat de verdachte misbruik heeft gemaakt „van zijn functie met een vertrouwenspositie, waarin hij niet voor niets goed wordt betaald om corruptie te voorkomen.”