Gewonde Poolse man overleden

Janek Gomułka Ⓒ Politie

GRAVE - De 65-jarige Poolse man die op donderdag 10 mei zwaargewond en bewusteloos in zijn huis in Grave werd gevonden is in het ziekenhuis overleden. De politie weet nog steeds niet wat Janek Gomułka precies is overkomen maar gaat uit van een misdrijf, zei een politiewoordvoerder vrijdag.