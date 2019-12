Nederlandse studenten maken indruk met ’Eiffeltoren’ van ijs

Het team van de TU Eindhoven wil op de Olympische Winterspelen in Peking van 2022 een toren van liefst 40 meter laten verrijzen. „Daarvoor moet de techniek nog wel worden doorontwikkeld de komende periode”, zegt docent Arno Pronk. „We gaan het model wat bijstellen, daarna het definitieve ontwerp bepalen en dan komt het aan op de uitvoering.”

De eerste test doorstond het team glansrijk. Op het beroemde jaarlijkse ijsfestival van Harbin – een stad in het noordoosten van China, tegen de Russische grens waar het in deze periode 25 graden onder nul is – pakte het gezelschap de eerste prijs. „Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We hebben er hard voor gewerkt.”

Ⓒ Rien Boonstoppel

De ijsarchitecten maakten op het grootste ijsfestival ter wereld een weefsel van brandweerslangen, dat ze tijdelijk omhooghielden met een hijskraan. De slangen werden gevuld met ijscomposiet, waarna op de buitenkant water met cellulose op de slangen werd gespoten. Het resultaat: dikke gewapende bevroren pilaren.

Tijdens Peking 2022 moet er een vergelijkbaar bouwwerk van 40 meter verrijzen. Er zijn al gesprekken gaande met het Chinese Olympisch comité, en ook met NOC*NSF. De torenhoge gevlochten creatie moet de hoogste ijsconstructie ooit worden.