Informatie vondst tijgermug moet openbaar

Het platform Stop Invasieve Exoten had verzocht om de informatie, om daarmee te kunnen traceren waar de muggen precies gevonden zijn. Het platform wil achterhalen of een bandenbedrijf in Veenendaal de bron is. In Veenendaal werden een paar jaar geleden 56 tijgermuggen, die ziektes als knokkelkoorts of zika kunnen overbrengen, gevonden.

Met deze uitspraak van de Raad van State wordt een streep gehaald door het vonnis van de rechtbank Amsterdam van vorig jaar. De rechter oordeelde toen dat het openbaar maken van de informatie de persoonlijke levenssfeer zou aantasten van de bewoners waar de muggen zijn gevonden.

