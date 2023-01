Oogziekenhuis Rotterdam: we zijn weer terug bij af

Het aantal is vergelijkbaar met de aantallen slachtoffers die voor de coronapandemie binnenkwamen, zegt oogarts Tjeerd de Faber desgevraagd. „We zijn weer terug bij af”, zegt hij.

Het is ook „een drukke nacht” in het Haaglanden MC in Den Haag. „Het is een beetje als vóór de coronaperiode, met veel vuurwerkincidenten”, aldus een woordvoerder.

Eén iemand heeft zijn vinger verloren, ook zijn er patiënten met oogletsel en kwamen er mensen binnen met gehoorschade. „We hebben op dit moment een volle afdeling”, aldus de woordvoerder.

Enkele dagen geleden stelde het Haaglanden MC nog dat het aantal mensen met vuurwerkletsel „op de vingers van één hand te tellen was.”