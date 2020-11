Rembrandt na 374 jaar terug in Amsterdam

Baukje Coenen toont Abraham en de engelen, het unieke schilderij dat zeker twintig miljoen euro moet opbrengen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Voor even is het kleine schilderij Abraham en de engelen van Rembrandt terug op de plek waar het precies 374 jaar eerder werd gemaakt: in het atelier van de Hollandse meester aan de Amsterdamse Jodenbreestraat, het huidige museum Het Rembrandthuis. „Heel bijzonder”, vindt Baukje Coenen, specialist Oude Meesters bij Sotheby’s. „Het is alsof een oude vriend weer even langskomt.”