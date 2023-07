Kleuter (5) schiet onder invloed van drugs broertje (1) dood, ouders aangeklaagd

De 27-jarige Deonta Jermaine Johnson en de 24-jarige Shatia Tiara Welch werden eerder deze week gearresteerd in LaPorte, zo meldden Amerikaanse lokale media.

De schietpartij vond plaats in maart van dit jaar in een huis in het plaatsje Lafayette. De 1-jarige Isiah stierf die dag aan een schotwond in zijn hoofd. Autopsie wees uit dat hij marihuana in zijn bloed had. „Zijn 5-jarige broer testte positief op cocaïne”, aldus de aanklagers. De vader was ten tijde van de schietpartij thuis en sliep in de kamer ernaast. De moeder zou niet aanwezig zijn geweest.

Na de schietpartij vond de politie onder andere 93 fentanyl-pillen en marihuana.