Steekpartij Breda: ’Hij was verliefd op haar’

Volgens klasgenoten had de 20-jarige man een oogje op het meisje, maar die liefde werd niet beantwoord. Vrijdagmorgen heeft hij haar met een mes gestoken. „We hebben het niet gezien, het gebeurde aan de zijkant van de school, maar ik heb haar wel bij de conciërge zien zitten. Ze was aanspreekbaar en kon nog lopen, maar zat wel onder het bloed. Ik zag een paar sneden.”

Diezelfde klasgenoten beweren dat de dader een rustige, ingetogen jongen is van wie ze dit niet hadden verwacht. Daaraan werd wel toegevoegd dat hij zo nu en dan rare uitspraken deed over de liefde. „Hij zei dan op een hele agressieve manier: ’Zij is van mij.’”

Leerlingen naar huis gestuurd

De leerlingen werden vervolgens naar huis gestuurd zodat de politie onderzoek kon doen. Ook was er slachtofferzorg beschikbaar. De politie is op zoek naar de dader, die is gevlucht. Er zijn burgernetmeldingen uitgedaan in Breda, Dongen en Wagenberg. Daar kan de dader naartoe zijn vertrokken.

De school is aan het begin van de middag bijna volledig leeg, als een groepje studenten naar buiten komt gelopen. „Wij moesten een examen maken, dat ging gewoon door”, vertellen zij. Een van hen heeft het slachtoffer van het steekincident naar binnen zien rennen. „Ik was aan het roken toen ze langs kwam gerend, ze zat onder het bloed.” Ze zegt niet echt te zijn geschrokken. „Ik studeer Pathologie, schrik daar dus niet zo van.”