VS kondigen sancties aan: VN Veiligheidsraad bijeen

Amerikanen mogen niet meer investeren en handelen in en met de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk. President Joe Biden zal het bevel binnenkort uitvaardigen. De sancties waren al voorbereid, omdat al rekening werd gehouden met een Russische erkenning. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen dat er meer sancties kunnen volgen.

De sancties die nu zijn aangekondigd, staan los van de strafmaatregelen die al klaarstaan voor het geval dat Rusland Oekraïne binnenvalt. De Verenigde Staten denken dat de Russen op het punt staan hun buurland binnen te vallen. Rusland ontkent die plannen te hebben.

VN

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties veroordeelt het besluit van Rusland om twee afvallige regio’s in Oekraïne te behandelen als onafhankelijke staten. De stap „is een schending van de eenheid van het grondgebied en van de soevereiniteit van Oekraïne. Het past niet bij de uitgangspunten van het handvest van de Verenigde Naties”, laat een woordvoerder van VN-chef António Guterres weten.

De Portugese topdiplomaat zegt in een verklaring dat de Verenigde Naties „de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen” steunen. Guterres roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen, burgers te beschermen en de situatie niet verder uit de hand te laten lopen.

Inmiddels is de VN Veiligheidsraad bijeen gekomen om de situatie te bespreken. Daar is hard uitgehaald naar president Poetin door de Verenigde Staten. VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield hield de 15 leden van de raad voor dat Poetin de grenzen van wat door de VN kan worden geaccepteerd te ver heeft opgerekt.

„Poetin test het systeem. Hij probeert uit hoever hij kan gaan”, aldus de VS, dat daarna duidelijk maakte dat de Russen die grenzen hebben overschreden. Dat Poetin de Minsk-akkoorden kennelijk aan zijn laars lapt, werd door vrijwel alle aanwezige landen onderschreven. „Dat is een blatante schending van het internationale recht”, aldus het permanente lid Verenigd Koninkrijk, dat verdere sancties aankondigde.

Stoltenberg

NAVO-chef Jens Stoltenberg noemt de Russische erkenning van de separatistische regio’s in Oekraïne als onafhankelijke staten een stap in de richting van een invasie van Oekraïne. In een eerste reactie veroordeelt Stoltenberg de stap, die maandagavond werd gezet door president Vladimir Poetin.

„Moskou blijft het conflict opstoken in Oost-Oekraïne. Deze erkenning gaat in tegen internationale wetten waar Rusland ook achter staat”, aldus de chef van NAVO. Ook gaat het in tegen de akkoorden van Minsk, waar afspraken zijn gemaakt over de situatie in de Oekraïense Donbass-regio.

„Dit ondermijnt de soevereiniteit van Oekraïne nog meer en bemoeilijkt het vinden van een oplossing voor het conflict.” Stoltenberg maant Rusland om weer te proberen tot een diplomatieke oplossing te komen en de 150.000 militairen bij de Oekraïense grens terug te trekken.

Stoltenberg heeft gezegd dat de NAVO geen soldaten stuurt als Rusland Oekraïne binnenvalt. Veel landen hebben wel wapens naar Oekraïne gestuurd. In buurlanden die wel lid zijn van de NAVO zijn meer militairen gestationeerd vanwege de Russische dreiging.

Johnson

Het Verenigd Koninkrijk gaat Rusland nieuwe sancties opleggen omdat dat land twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne als onafhankelijk staten heeft erkend. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss meldt dat de strafmaatregelen dinsdag worden bekendgemaakt.

Met de sancties reageren de Britten „op de schending van internationale wetgeving en een aanval op de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne”, aldus Truss. De minister zei kort daarvoor niet te zullen toestaan dat Rusland ongestraft zal blijven.

De Britse premier Boris Johnson omschrijft de erkenning ook als een verwerping van de Minsk-akkoorden, waarmee na het uitbreken van de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne een vredesproces in gang werd gezet. „Ik denk dat dit een heel slecht voorteken en een duister signaal is.”

Ook Truss heeft haar ongenoegen geuit over de manier waarop Rusland omgaat met de Minsk-akkoorden. „Deze stap signaleert het einde van het Minsk-proces.” Daarnaast toont het besluit volgens de minister aan dat Rusland confrontatie boven dialoog heeft verkozen.

Johnson heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski maandagavond in een telefoongesprek gewaarschuwd dat een Russische invasie binnen enkele uren of dagen „een reële mogelijkheid” is.

Johnson beloofde Oekraïne meer defensieve steun te sturen, waar het land al om gevraagd had. Johnson heeft Zelenski ook verteld dat de Britse sancties die klaarstonden tegen Russische actoren die „medeplichtig zijn” aan het schenden van de „territoriale integriteit” van Oekraïne dinsdag van kracht zullen worden.

Duitsland

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemt de Russische erkenning van de afvallige Oost-Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk een „grove schending van het internationaal recht.” Baerbock zegt dat er een passend antwoord komt en ze roept Rusland op de beslissing terug te draaien.

„De erkenning van de separatistische zelfverklaarde volksrepublieken in Oost-Oekraïne door Vladimir Poetin zijn een grove schending van het internationale recht en een serieuze klap voor de diplomatieke pogingen om tot een oplossing te komen”, aldus de minister.

Het kantoor van bondskanselier Olaf Scholz zegt dat hij al heeft gesproken met de Franse en Amerikaanse presidenten over de situatie.

Moldavië

Ook Moldavië, een buurland van Oekraïne, veroordeelt het besluit van Rusland om de afvallige Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk te erkennen als onafhankelijke landen. „Dit is duidelijk in strijd met internationale wetten. Moldavië steunt de soevereiniteit en territoriale eenheid van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen”, laat president Maia Sandu weten.

Moldavië is een voormalige Sovjet-republiek, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Ook in Moldavië bestaat een afvallige pro-Russische regio, Transnistrië. Die streek, ongeveer zo groot als Noord-Holland, is feitelijk zo goed als onafhankelijk maar wordt door niemand erkend. Transnistrië grenst aan Oekraïne. In de regio is een onbekend aantal Russische militairen gestationeerd, tot ongenoegen van de regering van Moldavië. Oekraïne zei vorige week dat de Russische militairen in Transnistrië betrokken zouden kunnen worden bij een aanval op Oekraïne.

Baltische staten

De drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, willen dat er snel sancties worden opgelegd aan Rusland, vanwege het erkennen van de afvallige Oekraïense regio's Donetsk en Loehansk. De buurlanden van Rusland veroordelen de stap van president Vladimir Poetin.

Kort na het erkennen van de twee volksrepublieken in Oost-Oekraïne maakte Rusland bekend dat er een 'vredesmissie' komt, wat betekent dat er Russische soldaten naar het gebied gaan.

"Rusland heeft de Minsk-akkoorden verscheurd. Dit laat zien dat Moskou het conflict alleen maar wil verergeren en niet wil verminderen", aldus de Estse president Alar Karis. "Hoe wij nu reageren gaat bepalen hoe de generaties na ons eruit zien", zei de Litouwse premier Ingrida Simonyte.

Ook vanuit andere landen klinkt ongenoegen over de stap van Moskou. De Poolse premier Mateusz Morawiecki omschreef het op Twitter als „een daad van agressie tegen Oekraïne.” „Het besluit om de zelfverklaarde republieken te erkennen is een definitieve afwijzing van dialoog en een flagrante schending van het internationaal recht.”