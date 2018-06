Wie is Oleg Ivannikov?

De nu 51-jarige had leiding over het militaire commando, een huurlingenleger en het privéleger Wagner. Bellingcat zegt een bulk aan indirect bewijs te hebben. „Deze kolonel was de hoogste leidinggevende, hij was in de regio en hij was verantwoordelijk voor het transport van de Buk-raket, waarmee het toestel uit de lucht was geschoten.”

Volgens Bellingcat is het aannemelijk dat hij de rang van generaal had toen hij Oekraïne eind 2014 verliet. Op basis van digitale bronnen heeft het onderzoekscollectief een cv van Ivannikov kunnen vaststellen: hij genoot eerst verschillende militaire opleidingen en kwam daarna bij het Russische leger.

Zuid-Ossetië

Onder een andere naam (Andrey Ivanovich Laptev) werd hij gepositioneerd in Zuid-Ossetië tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen Georgië circa tien jaar geleden. Daar werd hij minister van Defensie, nog steeds onder zijn alias. ’Laptev’ was verantwoordelijk voor militaire operaties en support vanuit Rusland voor de lokale milities.

Ivannikov verliet na enige tijd die post om te gaan promoveren in Rusland, op het onderwerp ’The Complex Nature of the Information War in the Caucasus’. Hij werd militair expert en directeur van een staatsgesponsord onderzoekscentrum over de Caucasus. In 2014 zou hij in Oost-Oekraïne zijn opgedoken onder de naam ’Andrey Ivanovich’, als leider van de zelfbenoemde republiek Loehansk.