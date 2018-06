OM: getuige in zaak Sjonny W. wel betrouwbaar

Op de vierde tussentijdse zitting kwam naar voren dat de politie nog met man en macht zoekt naar de Amsterdamse Oosterbeek, die in de nacht van 7 op 8 maart 2017 voor het laatst werd gezien in de lift van haar flat in de Bijlmer. Haar fiets werd de volgende dag aangetroffen voor de deur bij Sjonny W. Van Oosterbeek, die als drugsgebruiker bekend stond, is nooit meer iets vernomen.

De moorden van Mos en Roossien stammen uit 2004 en 2003. Beide vrouwen hadden net als Oosterbeek een schimmig verleden als drugsgebruikende prostituees.

De advocaat van W. twijfelde verder openlijk aan een belangrijke getuige, die door het Openbaar Ministerie (OM) is ingebracht. Het kan geen goede getuige zijn, omdat deze man in voorarrest zit voor oplichting als nepagent. „Een nepagent kan zich ook uitgeven voor nepgetuige”, stelde de advocaat van W..

’Tot nu toe klopt alles’

Het Openbaar Ministerie draaide het om. „Na zijn aanhouding heeft deze getuige direct alles bekend waar het OM hem van beschuldigde. Zegt dat dan dat hij een betrouwbare getuige is? Nee, niet per se, maar het OM onderzoekt zijn rol, zijn verklaring en alles blijkt tot nu toe te kloppen.”

Deze crimineel heeft een maand na de verdwijning van Oosterbeek in gesprek met W. van de schilder gehoord dat het ’geregeld was’ met de 30-jarige vrouw. Deze discutabele getuige heeft een gebied aangegeven, waar W. haar zou hebben laten verdwijnen. De politie is al maanden aan het dreggen met duikers in verschillende wateren in en rond stadsdeel Zuidoost. Ook werd er drie dagen in Diemen gezocht.

De rechtbank maakte duidelijk dat het streven is de zaak in het voorjaar van 2019 inhoudelijk te behandelen. Dit zal meerdere dagen in beslag nemen. De volgende tussentijdse zitting om te toetsen of Sjonny W. het proces eventueel op vrije voeten mag afwachten, vindt plaats op 1 augustus. Tot die tijd zit de Amsterdammer in ieder geval vast, omdat de rechters nu geen aanleiding zagen zijn voorlopige hechtenis te schorsen. De verwachting is dat het dna beoordelingsonderzoek, dat de komende maanden wordt uitgevoerd, nieuwe feiten naar boven zal brengen.