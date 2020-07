’Valse’ video medici verwijderd: ’Hcq is hét geneesmiddel’

De ’America’s Frontline Doctors’, voor de gelegenheid gefinancierd door de Tea Party Patriots, hielden een live-stream. Onder meer de rechtse site Breitbart zond het relaas van zo’n 45 minuten integraal uit. Maar platforms als Youtube haalden de video offline. „Er is een geneesmiddel, en het heet hydroxychloroquine, zink en Zithromax”, zegt een van de artsen in de video.

Ze beweren daarom ook dat ’mondkapjes niet nodig zijn’ en de scholen open kunnen. Ook zou het wereldwijd hoger wordende aantal besmettingen minder relevant zijn ’dan de media doen geloven’. „Er is een remedie. Je hoeft mensen niet op te sluiten.” Sommige van de medici zeggen bedreigd te worden voor hun werkwijze en afwijkende geluid. Hydroxychloroquine, al jaren voornamelijk in gebruik als malariamiddel, kwam in de schijnwerpers te staan toen Trump journalisten vertelde het te gebruiken om corona buiten de deur te houden.

Een van de dokters, Stella Immanuel, blijkt volgens Amerikaanse media niet onomstreden. Ze zou door religieuze ideeën worden gedreven. Zo beweerde ze in het verleden dat mensen fysieke problemen kunnen ervaren door in hun dromen ’seks’ te hebben met heksen en demonen.

Bekijk ook: Goedkoop medicijn giftig verklaard

Bekijk ook: Dit zijn de meest kansrijke coronamedicijnen

Viraal

De video zou in korte tijd zeker 17 miljoen keer bekeken zijn. President Trump deelde het ook op zijn account met ruim 80 miljoen volgers. Het geneesmiddel werd dan ook trending topic. Eerder werden ook andere berichten over de vermeende werking van hydroxychloroquine verwijderd door internetbedrijven. Volgens de sociale media ging de boodschap in de video tegen de lijn en geldende adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in. Studies over het middel zijn nog niet eenduidig. Sommige onderzoeken wijzen uit dat het in een vroeg stadium zou werken.

Rechtse opiniemakers en media in Amerika klagen dat sociale media veel haatberichten ongemoeid laten, maar vermeende desinformatie uit conservatieve hoek wél aanpakken. Ook Trump sprak zich daar eerder tegen uit.