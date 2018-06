Salmonellaschandaal Vlaamse scholen breidt zich uit

Het Federaal Voedselagentschap FAVV heeft uit voorzorg het bedrijf dat aan 120 scholen maaltijden levert gesloten. Donderdag werden minstens veertien scholieren naar het ziekenhuis gebracht. De kans bestaat dat het aantal besmettingen nog oploopt.

Het is niet zeker of het bedrijf verantwoordelijk is voor de besmetting. FAVV heeft bij de leverancier vooralsnog geen oorzaak gevonden. Er zijn monsters genomen die in een laboratorium worden onderzocht. Volgende week worden er nieuwe tests afgenomen en zal het agentschap beslissen of de traiteur weer mag opengaan.

De symptomen van een salmonellabesmetting zijn misselijkheid, braken en diarree. Soms kan koorts optreden. Bij uitdrogingsverschijnselen kan een ziekenhuisopname nodig zijn.