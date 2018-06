Geen lek rond vertrek burgemeester Oosterhout

De afgetreden VVD-burgemeester van Oosterhout, Stefan Huisman. Ⓒ COMMISSARIS VAN DE KONING

BREDA - Het onderzoek naar aanleiding van de aangifte van de gemeente Oosterhout vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie over het vertrek van burgemeester Stefan Huisman heeft geen verdenking opgeleverd. Volgens een verklaring van het Openbaar Ministerie is er niet gelekt uit een vertrouwelijke raadsvergadering omdat de gevoelige informatie al eerder bekend was.