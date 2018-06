Evenementen waarschuwen voor warmte

Zaterdag en zondag kan de temperatuur in het midden en oosten van het land oplopen naar 30 graden. Veel evenementen die in het weekeinde worden gehouden hebben daarom vrijdag warmte-adviezen op sociale media gezet.

Zo zorgen Dauwpop in Hellendoorn (13.000 bezoekers) en Emporium in Wijchen bij Nijmegen (25.000 bezoekers) voor airco in de festivaltenten. Gratis water en zonnebrandcrème zijn vrijwel overal beschikbaar. Emporium zorgt ook voor deodorant en „opfrisspullen” op de toiletten.

Extra schaduw

Funpop in Horst (Limburg) maakt er een soort wedstrijdje van voor de verstandelijk gehandicapte, jonge bezoekers: „We zien graag al jullie prachtige zonnebrillen.” Bij horecatenten is gezorgd voor extra schaduw. Hoewel Emporium plaatsheeft rond een recreatieplas, is het daar streng verboden om in het water te duiken. De organisatie van de Leidse marathon hoopt juist dat mensen die aan de route wonen hun tuinsproeier aanzetten. De brandweer nevelt ook op het parcours.

Toppers in Concert, vrijdag, zaterdag en zondag in de Amsterdam ArenA, en de EO Jongerendag, zaterdag in GelreDome in Arnhem, hebben nog geen speciaal warmteprotocol. Bezoekers van de EO Jongerendag mogen een klein flesje drinken mee naar binnen nemen. In de ArenA mag dat niet. Beide organisaties laten weten dat op alle toiletten drinkwater uit de kraan komt.