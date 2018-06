Boosheid om bekladden Rode Hoed

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn ramen van het debatcentrum aan de Keizersgracht ingegooid en deuren beklad met teksten als ’Fuck FVD en ’Geen fascisme’. Op Indymedia, een platform voor linkse activisten, wordt de actie opgeëist. „Door fascisten een platform te geven om hun haat en leugens te verspreiden roep je deze vormen van actie over jezelf uit. (...) Als je ruimte biedt aan fascisme kies je een kant en komen we achter je aan.” Daar roept men op tot geweld. „Het enige dat nodig is om terug te vechten is een baksteen, wat vrienden, en toewijding.” Vanavond vindt er bovendien een demonstratie voor de deur van De Rode Hoed plaats.

’Dit is wat de nazi’s ook deden’

Volgens prof. dr. Paul Cliteur, voorzitter van het wetenschappelijk bureau van FvD, bedrijven de actievoerders zelf ’fascisme’, terwijl ze ’voorgeven dat te bestrijden’. Cliteur: „Dit is wat de nazi’s ook deden: mensen intimideren en zorgen dat het andere perspectief niet kan worden gehoord. Dat was in de jaren ’30 helaas een tamelijk succesvolle tactiek. Droevig dat je daar nu in 2018 in Amsterdam mee wordt geconfronteerd”, zegt hij.

Aankomend GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink, die in maart nog meeliep in een demonstratie tegen ’racisten in de raad’ naast ’antifa’-groepen, noemt het een „domme en belachelijke actie. Iedereen in Amsterdam moet altijd en overal moet kunnen spreken en demonstreren. Maar altijd binnen de grenzen van de wet.” Hij zegt dat hij aanneemt dat er in de driehoek van burgemeester, OM en politie ook overleg over is om de veiligheid te waarborgen. Een woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen laat weten: „Gemeente en politie houden situatie daar goed in de gaten. Als het nodig is worden maatregelen genomen om ongeregeldheden te voorkomen.”

Onverdraagzame tengels

D66-leider Reinier van Dantzig zegt „verschrikkelijk boos” van het bericht te worden. „Je blijft met je onverdraagzame tengels af van debatcentra en politieke partijen. In Amsterdam bestrijd je woorden met woorden. Als er bescherming nodig is, moeten we dat organiseren.”

VVD’er Marianne Poot sluit zich daarbij aan. „Je mag het oneens zijn met elkaar. Maar dat vecht je dan uit met woorden. En niet met dit soort acties. Ga gewoon het debat aan en hou op met het vernielen van andermans spullen.”

CDA’er Diederik Boomsma walgt van de actie. „Ruiten ingooien en denken dat je daarmee aan de goede kant staat tegen ingebeeld fascisme… Ik heb eerder gezegd dat antifa meer fa is dan anti. Dat wordt andermaal bevestigd. Opsporen, veroordelen en straffen van dit tuig moet topprioriteit worden van de politie om ook duidelijk te maken dat wij deze fascistische tactieken om de vrijheid van meningsuiting te smoren niet zullen tolereren.”

Streep in het zand

Volgens Cliteur moet de staat een ’duidelijk signaal’ gaan afgeven. „Gisteren kwam er nog een rapport uit waaruit blijkt dat links-extremistisch geweld bijna niet bestraft wordt. Ik denk dat de staat nu haar geweldsmonopolie moet kunnen handhaven. Als dit gebeurt moeten mensen worden opgepakt, maar ook de organisaties die hier achter zitten, worden opgespoord. We hebben in het verleden gezien waar dit toe kan leiden: verheerlijking van geweld en bijvoorbeeld taarten gooien. De overheid zou hier een streep in het zand moeten zetten: voor geweld is geen plaats in een democratie. Dit ís geweld.”

Cliteur vindt dat de overheid ook haar verantwoordelijkheid moet nemen voor het bewaken van debatcentra. „Je krijgt immers zaaleigenaren die denken: moet ik dit nu wel doen? Een debatcentrum is een semi-publieke instelling, dus zowel binnen als buiten hoort overheid daar haar verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid, als je deze intimidatie de baas wilt worden, althans.” De voorzitter zegt dat de lezing vanavond gewoon doorgang vindt.

