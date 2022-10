Iraniërs toch weer de straat op ondanks waarschuwing

Premium Buitenland

Zat Iraans regime achter gevangenisbrand? ’Genoeg is genoeg’

Iran is in de greep van een brand in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, waar tal van politieke tegenstanders, buitenlanders en deelnemers aan de recente protesten vastzitten. Betogers beschuldigen het regime van brandstichting.