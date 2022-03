Russische operatie in Zuid-Oekraïne succesverhaal voor Poetin

Binnenland

Vijf vragen over de molotovcocktail: hoe effectief is de 'smoothie uit Lviv'?

Van rellenschoppers tot voetbalhooligans; de molotovcocktail vliegt vaak genoeg over je beeldscherm. Het stadsbestuur van de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft inwoners opgeroepen om er zo veel mogelijk te maken. Hoe effectief is deze brandbom in een bierflesje?