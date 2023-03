Kletsnat weekend voor de deur, maar wel ruim 17 graden: ’Mogelijk klap onweer’

Vrijdag begint de dag droog en schijnt regionaal de zon, zo meldt Weeronline. In de loop van de dag neemt wel de bewolking toe en valt lokaal wat regen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 17 graden.

Zaterdag gaat het plenzen. In de middag trekken stevige buien vanuit het zuiden over het land. „Daarbij is lokaal kans op veel regen in korte tijd en mogelijk zit er ook een klap onweer tussen”, aldus Weeronline. Tussen de buien door kan het zaterdag overigens lenteachtig aanvoelen doordat de temperatuur weer oploopt tot 17 graden.

Zondag

De regen gaat zondagochtend nog even door, vooral landinwaarts. In het westen is het wel droog en in de middag is dat ook het geval in de rest van het land. Het wordt iets minder warm, de maxima blijft steken tussen de 10 tot 14 graden. „Als je dus aangenaam op een terras wil zitten, kies dan een plekje uit de wind en in de zon.”