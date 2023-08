Brazilië: ten minste zeven doden bij busongeval voetbalsupporters

Het ongeluk gebeurde op een snelweg in de buurt van Belo Horizonte in de staat Minas Gerais.

Volgens passagiers die door plaatselijke media werden geïnterviewd zou de bestuurder hebben uitgeroepen dat de remmen niet werkten, vlak voordat hij de controle over het voertuig verloor.

In de bus zaten meer dan veertig fans van Corinthians, een voetbalteam uit São Paulo. De fans keerden terug van een wedstrijd in Belo Horizonte die de nacht ervoor gehouden was.

Volgens de nationale transportautoriteit was de bus ongeregistreerd en had het voertuig ook geen machtiging om passagiers tussen de deelstaten te vervoeren.

Voetbalclubs uit heel Brazilië en de Braziliaanse Voetbal Confederatie hebben hun condoleances aan de families en vrienden van de slachtoffers gestuurd.