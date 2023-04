Anti-rookdrone, F1-rotondes en speurkatten: een overzicht van 1 april-grappen

Advies- en ingenieursbureau Prommenz zegt de afgelopen periode te hebben gewerkt aan de „allereerste rotonde in de Formule 1.” Volgens Prommenz bevordert de rotonde de verkeersveiligheid en geeft het de coureurs de mogelijkheid om tegenstanders „op een geheel nieuwe manier in te halen. Hierdoor worden de races nog spectaculairder.”

Het Liftinstituut komt met een alcoholverbod voor liften. „Vanaf die datum is het niet meer toegestaan om de lift te betreden met een alcoholpromillage hoger dan 0,5. Dit komt overeen met ongeveer twee glazen.” Volgens het Liftinstituut komt het regelmatig voor dat bijvoorbeeld bewoners van studentencomplexen onder invloed gaan springen in de lift, wat leidt tot liftopsluitingen.

De Universiteit Leiden heeft nieuw onderzoek aangekondigd naar dinosauriërs, waarbij twee onderzoekers voor drie maanden in een nagebouwd nest van de oviraptor gaan wonen. Dit was een dinosauriër met een snavel en veren die lijkt op een vogel. De twee onderzoekers zullen hun eigen eten bij elkaar moeten zoeken in het wild en om de beurt eieren uitbroeden. „Het is duidelijk dat het grote publiek dinosaurussen relevant en belangrijk vindt. Als faculteit kunnen we dit niet langer negeren.”

Vloekende robots

Beroepsvereniging in de kinderopvang PPINK heeft een oplossing gevonden voor het personeelstekort in de sector, namelijk pedagogische robots. De robots gaan meer dan 10 uur mee en gezichtsherkenning is inbegrepen. „Om een lang verhaal kort te maken: we zijn momenteel de laatste programmeerfoutjes aan het corrigeren”, zegt de directeur van PPINK. Zo rapt de robot voor de buitenschoolse opvang nog met scheldwoorden.

Speurkatten

De douane beleeft zaterdag naar eigen zeggen een „wereldwijde primeur” met een pilot met het inzetten van speurkatten. De douanekatten zijn speciaal getraind en hebben volgens hun nieuwe werkgever ook een voordeel ten opzichte van honden: ze zijn leniger en wendbaarder, waardoor ze makkelijker tussen koffers kunnen kruipen.

Volgens de Efteling krijgt de attractie Carnaval Festival een nieuw, sneller geluid. Hiervoor wordt samengewerkt met dj’s. Bram van Sprang, audio engineer: „Om de ritbeleving helemaal af te maken, hebben we nieuwe gondels ontworpen met ingebouwde speakers. Zo kan de gast niet alleen de muziek horen, maar ook voelen. Uiteraard hebben we ook het tempo van Carnaval Festival afgesteld op de nieuwe muziek.”

’Bespaarassistent’

Om mensen te helpen energie te besparen, komt Coolblue met een ’bespaarassistent’. De applicatie genaamd Yamuda geeft via de Coolblue-app (ongevraagd) advies. Zo wordt er door Yamuda geadviseerd om een trui aan te trekken als je de verwarming hoger probeert te zetten, blijkt uit de uitleg. „Ze neemt me zoveel werk uit handen”, zegt de moeder van ene Thijs, Yamuda-gebruiker.

Uitgerookt

De UvA start een proef met intelligente drones die het rookverbod op de campus kunnen handhaven. Ze detecteren sigarettenrook en kunnen „op basis van actuele windmetingen, geo-fencing technologie en gezichtsherkenning bepalen waar en bij welk target de rook precies vandaan komt.” Met een precisiespuit in de drone wordt de sigaret in de mond van een student of medewerker vervolgens gedoofd.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) heeft samen met een onderzoeksinstituut een tulp ontwikkeld die resistent is tegen de mens. „Nederlandse bloemen zijn wereldberoemd en jaarlijks brengen dan ook miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland een bezoek aan de Nederlandse bollenvelden. Bezoekers hebben vaak niet door dat ze onbewust schade veroorzaken aan de velden zodra ze deze betreden.” De Flores Touristia wordt zaterdag gepresenteerd.

Een geurherkenningsapp voor het opsporen van drugslocaties en -dumpingen komt binnenkort beschikbaar, zo meldt het interventieteam Noord-Limburg. Zo kunnen burgers de politie en de gemeentes gaan helpen in de strijd tegen ondermijning. Via de app kunnen ze melding doen als ze de drugslocatie vinden. Ryan Palmen, burgemeester van Horst aan de Maas en portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg, benadrukt dat de veiligheid van de melders wordt gegarandeerd.

Naar de maan

CheapTickets.nl biedt vanaf het voorjaar van 2024 vliegtickets naar de maan aan voor de ’gewone burger’. Voor prijzen vanaf 35.670 euro kunnen mensen in de New Shepard plaatsnemen, die bestaat uit een draagraket en een capsule voor zes mensen. „Passagiers worden voorbereid en getraind, maar er gaan geen professionele astronauten mee.”