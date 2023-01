Grijze Skoda teruggevonden waarin verdachte schietpartij Zwijndrecht mogelijk reed

De politie is bezig met sporenonderzoek. Ook wordt uitgezocht hoe lang de auto al stond geparkeerd op de Kuinder. De politie is op zoek naar getuigen die weten wanneer de auto daar is neergezet en naar camerabeelden uit de omgeving. De Skoda werd gevonden mede door tips, zo stelt de politie.

De Kuinder ligt in de wijk Zevenkamp en is niet ver van de woning waar Vuong samen met zijn ex-vriendin heeft gewoond. Hij woonde in een rustige straat aan de Pater Pirehof in de Rotterdamse wijk Ommoord. Daar deed de politie in de nacht van zaterdag op zondag een inval. Vuong werd daar niet gevonden.

Walburg

De politie is onafgebroken op zoek naar de in Vietnam geboren man nadat hij zaterdagmiddag op klaarlichte dag op een parkeerterrein van winkelcentrum Walburg aan het Hof van Holland in Zwijndrecht twee vrouwen neerschoot. Zijn voormalige schoonmoeder overleed ter plekke aan haar verwondingen, zijn ex-vriendin ligt zwaargewond in een ziekenhuis.

Na het schieten sloeg hij meteen op de vlucht. Die auto werd zaterdag gevonden op de Veldslahof in Zwijndrecht. Daar wisselde hij de wagen voor de grijze Skoda Octavia. Die was ook voor het laatst gezien door de ANPR op de A16 na de Van Brienenoordbrug. In welke auto hij nu rijdt is onbekend.