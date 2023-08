LIVE | 'Oekraïne komt dichter bij tweede, mogelijk zwakkere, verdedigingslinie van Rusland'

OORLOG IN OEKRAÏNE

De situatie aan het front in de oorlog in Oekraïne lijkt behoorlijk vast te zitten. Grote veroveringen worden niet gedaan en Oekraïne verklaart dat de strijd zwaar is. Ondertussen neemt Oekraïne de Russische doelen ver achter de linies steeds vaker onder vuur. Volg hier de laatste ontwikkelingen.

Video: opnieuw explosies boven Moskou. Liveblog gaat verder onder de video.