’Aansprakelijkstelling neerhalen vlucht MH17 is politieke daad’

Knoops ziet ook problemen omdat het bewijs voor Russische betrokkenheid nog niet onomstotelijk door een rechter is vastgesteld. „Bovendien heeft het Joint Investigation Team enkele cruciale vragen nog onbeantwoord gelaten. Zolang die essentiële vragen niet zijn beantwoord en er hiervoor nog geen bewijs is, zal een aansprakelijkheidstelling meer een politieke daad zijn.”

Toch is het onverstandig om Rusland in deze fase van het onderzoek verantwoordelijk te houden, waarschuwt Knoops. Er is door het JIT alleen vastgesteld dat de 53e brigade de raket heeft vervoerd. Maar daarmee staat juridisch nog niet vast dat Rusland aansprakelijk is, legt de hoogleraar uit. Bewijs over wie de bemanning was en welke instructies zij hadden ontbreekt nog.

’We werken nu helemaal niet meer mee’

Het aansprakelijk stellen van Rusland staat overigens los van het strafrechtelijk onderzoek en de mogelijke vervolging van de daders, laat het ministerie weten. Knoops:. „Je hebt het risico dat Rusland nu zegt: ’bekijk het maar, we werken nu helemaal niet meer mee, aan welke vorm van berechting dan ook’.

„Ik denk dat het vooral een symbolische daad is geweest en dat de druk van de publiek opinie en de begrijpelijke wens van de nabestaanden om actie te ondernemen heeft meegespeeld. Maar als je die sentimenten zou wegdenken: dan is het maar zeer de vraag of het kabinet er goed aan heeft gedaan, deze stap te nemen.”

’Juridische obstakels’

De hoogleraar ziet bij een eventuele rechtszaak ’juridische obstakels’. Mocht Nederland naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag stappen, dan heeft Rusland de mogelijkheid om de bevoegdheid van die instantie te betwisten. Een uitspraak van het Europees Hof kunnen de Russen gewoon negeren. Dat heeft het land al eerder gedaan, stelt de hoogleraar vast.

Onderzoekscollectief Bellingcat maakte vrijdagmorgen overigens bekend dat de hoofdverdachte van het neerhalen van vlucht MH17 een hoge functionaris in het Russisch leger is, Oleg Ivannikov. „Deze kolonel was de hoogste leidinggevende, hij was in de regio en hij was verantwoordelijk voor het transport van de Buk-raket, waarmee het toestel uit de lucht was geschoten”, claimen de onderzoekers.