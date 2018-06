Sportclub draait op contributie en kantine

Grootste kostenpost op de clubbegroting is de accommodatie (sporthal, zwembad, baan of veld), vooral bij verenigingen die er zelf geen hebben. Zij geven de helft van hun inkomsten daaraan uit, bij clubs met een eigen accommodatie is dat 29 procent.

Bijna de helft van de clubs (47 procent) had in het afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag, vooral schelden, pesten, vernieling, drugsoverlast en diefstal. Seksuele intimidatie kwam bijna niet voor (3 procent). Ongewenst gedrag werd het meest gesignaleerd bij voetbalclubs.

Overwegend ongezond eten

Sportkantines bieden overwegend (64 procent) ongezond eten aan. Een derde zegt dat het aanbod afgelopen jaar wel gezonder is geworden. 4 procent van de kantines schenkt geen alcohol, bij 2 procent mag binnen nog worden gerookt.

Aan het onderzoek deden 2000 van de in totaal 28.000 sportverenigingen mee. De onderzoekers noemen dat een representatieve groep.