Wederom ICT-blunder Rijksoverheid

Het gaat om een ICT-project dat de inhuur van extern personeel voor de rijksoverheid makkelijker had moeten maken. Deloitte levert het project maar niet op en nu is het geduld op bij de bewindsvrouw.

Een interne ICT-waakhond waarschuwde de minister al eerder voor problemen met het zogeheten DigiInhuur. Het project kost ruim zes miljoen euro. Er is al bijna driekwart van het bedrag uitgegeven. Het is onduidelijk hoe groot de schade nu precies is. Eerder dit jaar greep minister Schouten (Landbouw) in bij een ICT-project bij de NVWA.