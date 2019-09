Vrouwenprotest in Kaapstad

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa spreekt onverwacht een menigte toe van tienduizenden vrouwen die protesteren tegen de recente moorden op een aantal vrouwen in Kaapstad. Ⓒ foto EPA

KAAPSTAD - Kaapstad was gisteren voor de tweede keer deze week het tafereel van protesten tegen de lakse houding van de regering ten aanzien van geweld tegen vrouwen. In Zuid-Afrika worden elke dag honderd vrouwen verkracht en acht vermoord. Tegen alle verwachtingen in kwam president Cyril Ramaphosa, die zich de afgelopen dagen angstvallig stilhield, een kijkje nemen.