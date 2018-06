Welk bier wordt in jouw gemeente het meest gedronken?

In het kader van de week van het Nederlandse bier analyseerde LocalFocus cijfers van Datlinq. Dat bedrijf heeft op basis van gegevens uit haar eigen database per horecagelegenheid bekeken welk hoofdmerk pils beschikbaar is. Dit is vaak het merk dat op de gevel staat. LocalFocus heeft op basis daarvan per gemeente in kaart gebracht welk biermerk het dominantst is.

Daaruit blijkt dat het groene flesje van Heineken vooral populair is in hotels, restaurants en cafés in de Randstadprovincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. In Noord-Brabant is Bavaria in de meeste horecagelegenheden beschikbaar, al scheelt het niet veel met Jupiler. Hertog Jan wordt verspreid over het hele land geschonken: in 29 gemeenten is dat merk het beste verkrijgbaar, maar de Limburgse brouwerij heeft verder niet echt binding met een specifieke regio.

Brand grootste in Limburg

In Limburg is Brand nog altijd onbetwist de grootste, al zijn hier in sommige gemeenten ook minder grote biermerken in trek. Zo schenken de horecatenten in Venlo en omliggende gemeenten vooral Lindeboom. In Schinnen is Alfa in trek en in Gulpen-Wittem wordt in de meeste horecagelegenheden vooral Gulpener geschonken. Daarin zijn Schinnen en Gulpen-Wittem uniek: het zijn de enige gemeenten waar deze biermerken de dienst uitmaken.

Hieronder kan je opzoeken welk biermerk het vaakst wordt geschonken in jouw gemeente. Het kaartje is (voor appgebruikers) ook in een groot scherm te bekijken.