Al die fitte zwangere vrouwen op Instagram...ik voel me met de minuut lelijker

’’Ik volg enthousiast alle bekende en minder bekende zwangere Instagram-vrouwen, je voelt je toch verwant met de vrouwen, je deelt immers hetzelfde ‘leed’ dat zwanger zijn heet, toch? Niks bleek minder waar: deze dames waren vol van geluk, hebben de ‘babyglow’, glanzende haren en vertelden lachend dat ze nog normale kleding aan konden in week 20.

Niemand lijkt überhaupt ergens last van te hebben. Zelf hang ik tot ver in week 24 nog spugend over de wc, inclusief pluishaar, doffe huid en alles behalve op een roze wolk. Oké, de een heeft er meer last van dan de ander, maar hebben zij dan geen ongemakken?’’

Voor- en na-foto’s

’’Nee, dan na de bevalling. Op voor- en na-foto’s van de #fitmom worden geshowd dat ze al na 2 maanden een blokjesbuik hebben. Waarom doen wij vrouwen elkaar dit aan, waarom omarmen wij elkaar niet, wij hebben 9 maanden lang een baby gebouwd, dat is al topsport op zich, waarom moeten wij er dan ook nog fantastisch uitzien en vooral niet vertellen hoe ziek je kunt zijn?

Is dat niet de informatie die ons allemaal meer zal helpen? Dat we ons gesteund kunnen voelen kunnen zeggen: “We weten hoe het voelt, wees jezelf maar, je doet het goed.”

En dat we ons houden aan het ouderwetse 9 maanden op, 9 maanden af, want dat, lieve vrouwen, is wat het is. Als we dat met zijn alle omarmen, dan is er pas reallife op Instagram, met een nieuwe hashtag #reallifepregnancy.’’

