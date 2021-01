Koudste nacht in twee jaar tijd gemeten

Rond 7.30 uur is deze zondag op het weerstation De Bilt -5,2 graden gemeten. Daarmee is het officieel de koudste nacht in ruim twee jaar tijd en is er een einde gekomen aan een recordlange periode zonder matige vorst, meldt Weerplaza.

Zelfs strenge vorst gemeten in Eelde

Ook in het noorden, noordoosten en oosten van het land vriest het matig. Op het vliegveld van Groningen Eelde is het nu met -8,5 graden het koudst. Aan de grond vroor het in Eelde zelfs 10,4 graden. Dat is strenge vorst.

21 januari 2019 is de laatste keer dat het nog kouder was op het landelijk hoofdstation De Bilt. Het werd toen -8,1 graden. De laatste matige vorst is dus 740 dagen geleden.

Het oude record was een periode van 662 dagen zonder matige vorst, tussen 1 april 2013 en 22 januari 2015. De winter van 2019-2020 heeft amper vorst gehad

Ook vrieskou in vorstloos Vlissingen

In Vlissingen heeft het voor eerst in bijna twee jaar weer gevroren. 729 dagen kwam het in de Zeeuwse plaats niet tot vorst en dat is uniek. Afgelopen nacht daalde de temperatuur naar -1,1 graden en daarmee heeft het voor het eerst sinds 1 februari 2019 weer gevroren. Nooit bleef een plek in Nederland zo lang vorstloos, melden Weer.nl en Weeronline.

Prachtige winterochtend

Na een koude start belooft het een prachtige winterochtend te worden met een mooie zonsopkomst, voorspelt Weeronline. „De zon werpt een roodoranje gloed over het bevroren landschap en dunne mistflarden geven de ontwakende natuur iets magisch.” De temperatuur loopt gedurende de ochtend op, maar pas tegen het middaguur komt het kwik overal boven nul.

Zonnige wintermiddag

Zondagmiddag blijft het heerlijk winterweer met flink wat zon. Ook trekken sluierwolken vanuit het zuidwesten over het land. In de loop van de middag worden de sluierwolken steeds dikker en dat levert een mooie zonsondergang op. In het uiterste zuiden raakt het aan het eind van de middag geheel bewolkt. Wel blijft het de hele middag droog.

De temperatuur loopt op naar 2-3 graden. Daarmee is het koud voor de tijd van het jaar. Maxima van 5-6 graden zijn eind januari gebruikelijk. De oostenwind is zwak tot matig van kracht.