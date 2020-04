New Yorker confronteert burgemeester: ’Dit is een niet-essentiële reis’

Bill De Blasio werd samen met zijn vrouw Chirlane dit weekend gespot in het Prospect Park in Brooklyn, zo’n 18 kilometer bij zijn eigen huis vandaan. Ze waren aan het wandelen, terwijl hij iedereen afraadt om niet-essentiële reizen te maken.

Goldner filmde zijn confrontatie met de burgemeester. „Serieus, jullie hebben een park. Jullie wonen in een park”, zo gooit hij De Blasio, die bij Central Park woont, voor de voeten. „Het was niet noodzakelijk dat jullie naar Brooklyn kwamen. Dit is zo egoïstisch. Dit is belachelijk. Dit is de belichaming van een niet-essentële reis.”

De Blasio reageert niet op de tirade van Goldner, maar zwaait richting de camera en loopt snel door.

Goldner kan op Twitter op veel steun rekenen. „Goed gedaan! Bedankt dat je dit gefilmd heb. Ik ben in shock, maar niet verrast dat hij dit nog steeds doet. Ik schaam me ook”, aldus ene Nicole. Ook zijn mensen trots op hem en vinden ze het dapper dat hij De Blasio geconfronteerd heeft.

De Blasio wandelt vaker in Prospect Park. Hij verdedigde dit eerder al door te zeggen dat hij dit nodig heeft om „het meest effectief te zijn.” Dit terwijl hij New Yorkers oproept om juist zoveel mogelijk thuis te blijven.

New York wordt hard getroffen door het coronavirus. Inmiddels zijn er meer dan 17.000 mensen in de stad overleden aan het virus. In het hele land zijn bijna een miljoen besmettingen vastgesteld.