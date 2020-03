ANVR: ongeveer 200.000 Nederlandse reizigers in buitenland

Mensen met een pakketreis kunnen zich melden bij hun reisorganisatie. Wie enkel met een los ticket op reis is, wordt geadviseerd contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Van de 200.000 zitten er 20.000 tot 30.000 met een pakketreis in het buitenland. Het gaat hierbij om landen als Spanje, Griekenland en Curaçao. Er wordt dag en nacht aan gewerkt om ze terug te halen, aldus de ANVR. "Touroperators staan in contact met de reizigers. Iedereen probeert het op een goede manier te regelen."

Met het oog op gesloten luchtruimen, proberen de reisorganisaties andere wegen te zoeken die kunnen worden genomen, aldus de zegsvrouw. "Het is aan de individuele touroperator om te kijken op welke manier reizigers het beste kunnen worden teruggehaald."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt momenteel alle vakantiereizen naar het buitenland tot 6 april af vanwege de impact die overheidsmaatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus voor reizigers kunnen hebben. Alleen als het strikt noodzakelijk is, zouden Nederlanders volgens het advies nog buiten de grenzen kunnen reizen. Nederlanders in het buitenland moeten nadenken of hun verblijf daar noodzakelijk is en of er mogelijkheden tot vertrek zijn. Het ministerie meldde dinsdag samen met de reisbranche naar mogelijkheden te zoeken om Nederlandse reizigers in het buitenland terug te halen.