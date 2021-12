Premium Het beste van De Telegraaf

Strengere coronaregels dreigen Donkere wolken boven kerstvakantie in buitenland

Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Woensdag is een spannende dag voor wie in de kerstvakantie van plan was om over de Oostenrijkse pistes te roetsjen. Mogelijk moeten Nederlanders, ongeacht hun vaccinatiestatus, namelijk tien dagen in quarantaine bij aankomst in het Alpenland. Het Oostenrijkse RIVM zou overwegen om dat te adviseren aan de overheid en de regering neemt in de loop van woensdag een besluit over het al dan niet overnemen van dit advies.