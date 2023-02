Oekraïense Yaryna (22) en Sviatoslav (25) trouwden op dag van uitbreken oorlog: ’Vreselijk jaar’

In gesprek met CNN blikt het koppel terug op hun eerste jaar als getrouwd stel. Een jaar waarin eigenlijk niks te vieren viel, aldus de Oekraïners. „Alle herinneringen aan dit jaar komen nu terug”, aldus een emotionele Arieva.

De twee ontmoetten elkaar in oktober 2019 tijdens een protest in het centrum van Kiev. Hun grote dag zou plaatsvinden in een restaurant aan de Dnjepr „met een heel, heel schattig terras”, zo vertelde Arieva al eerder aan CNN. „Gewoon wij tweeën, de rivier en prachtige lichtjes.”

In plaats daarvan trouwden ze terwijl hun land werd aangevallen door Rusland en het luchtalarm op de achtergrond klonk. „Het is het gelukkigste moment van je leven, en dan loop je naar buiten en hoor je dat.”

Enge toekomst

Arieva blikt terug op de huwelijksceremonie. „De onwetendheid was vreselijk. Ons toekomstbeeld was enorm onduidelijk en daardoor heel eng.”

Het stel sloot zich na de bruiloft aan bij de Oekraïense strijdkrachten om te helpen vechten. „Het is een moeilijke situatie. We gaan strijden voor ons land. Misschien gaan we dood, en we wilden samen zijn voordat het allemaal losbarst”, luidde het.

Fursin werd één dag na de bruiloft onmiddellijk naar het front gestuurd. Hij vertelde CNN dat hij een bus vol vrijwilligers zag en er gewoon in sprong, niet wetende waar hij naartoe ging. Hij en andere vrijwilligers vormden de tweede verdedigingslinie ten noorden van Kiev, in Irpin. Ook in andere gebieden werden ze ingezet, locaties die al snel belangrijke slagvelden werden. „De eerste nacht was vreselijk, we waren er totaal niet klaar voor”, aldus Fursin. „We hadden geen loopgraven, helemaal niets.”

Fursin kreeg in de loop der tijd de leiding over een groep van tien mensen. Stuk voor stuk waren ze ontzettend jong. Hij werd naar eigen zeggen aangesteld als leider omdat hij de enige was die ooit eerder een wapen had vastgehouden.

Bang

Terwijl haar man in het leger zat, probeerde Arieva zicht nuttig te maken op de militaire basis in Kiev. Ze omschrijft hoe ze daar moedeloos op haar man wachtte. „Ik kon hem niet bellen, dus ik wist niks over zijn toestand. Dit waren de ergste nachten uit mijn leven.”

Bekijk ook: Oude oorlogstactieken in nieuw jasje doen denken aan barbaarse tijden met nieuwe elementen

Toen de Russische troepen zich in april terugtrokken uit de regio Kiev, waren Arieva en Fursin niet meer nodig in het leger. Naar verluidt werd er besloten dat het essentieel was om de vrijwilligerseenheden professioneler te maken, alleen degenen met eerdere militaire ervaring mochten blijven.

Fursin en Arieva werden herenigd maar hadden het direct erg moeilijk. „We werden weer ’gewone’ burgers, maar we wilden helemaal niet beschermd worden. We wilden helpen!”, aldus het koppel.

Irpin

Het tweetal keerde terug naar het zwaar beschadigde Irpin. Hun ouderlijk huis stond nog enigszins overeind, maar de ramen waren kapot en het gebouw was verschroeid. Om zich toch nuttig te maken, begonnen ze met vrijwilligerswerk.

„Afgelopen jaar heeft ons ontzettend veranderd. Pas als je dit ziet, begrijp je de waarde van het leven,” blikt het echtpaar terug. „Het is één jaar, maar het voelt alsof we veertig jaar verder zijn.”